Sabaha kadar çalışacak! İETT’den gece ulaşımına iki yeni hat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, gece ulaşımında kapsamı genişletiyor. 8 Ağustos’u 9 Ağustos’a bağlayan gece itibarıyla sabaha kadar hizmet verecek 2 yeni hat daha hizmete başlıyor. Geceleri hizmet verecek 55G ve 50G hatları, İstanbul’un farklı bölgelerini birbirine bağlayacak.

İstanbul’un toplu ulaşım yükünü taşıyan İETT, gece saatlerinde de kesintisiz ulaşım hedefiyle yeni hatlar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla 2 yeni gece hattı daha devreye giriyor.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Demet’in açıklamasına göre, 55G Gaziosmanpaşa – Beşiktaş ve 50G Göktürk – Taksim gece hatları 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sefer yapacak.

YENİ HATLARIN GÜZERGAHLARI

55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı:

Gaziosmanpaşa – Eyüpsultan – Balat – Cibali – Unkapanı – Şişhane – Tarlabaşı – Taksim – Beşiktaş güzergahında çalışacak.

50G Göktürk - Taksim Gece Hattı:

Göktürk Köprübaşı Mahallesi – İstanbul Evleri – Hoşdere – Kemerburgaz – Hasdal – Alibeyköy Metro – Miniatürk – Halıcıoğlu – Kasımpaşa – Şişhane – Taksim arasında hizmet verecek.

Yeni hatlar, bölge için bir ilk olma özelliği taşırken, gece boyunca toplam 30 sefer yapılacak.

İETT tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un ihtiyaç duyduğu her alanda ulaşım hizmetlerinin genişletileceği belirtilerek, ''Her seferinde daha iyiye'' hedefiyle yeni uygulamalara devam edileceği vurgulandı.

Gece ulaşımı, özellikle vardiyalı çalışanlar, sağlık ve güvenlik personeli, eğlence ve hizmet sektöründe görev alan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.