Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı

Usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında, gazeteci Ayşenur Arslan’la yaptığı bir yıl önceki Youtube programı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Gezen, emniyette ifade verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sanatçı Müjdat Gezen, gazeteci Ayşenur Arslan ile yaptığı “Bizim Ev” isimli Youtube programındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamına alındı. Programda Türkçeyi ve Türkiye’de kadın-erkek ilişkilerini değerlendiren Gezen’in ifadeleri soruşturma konusu oldu.

Ekonomim'e göre, Gezen’in, programda sarf ettiği “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Fatih Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Gezen, savunmasında kadınların toplumdaki yerine dikkat çekmek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzun sisteminde kadın hep öteleniyor, hep itiliyor. Ben bundandır ki kadından yanayım. Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis’te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim.”

İstanbul’da dev operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!İstanbul’da dev operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!Gündem
Kaçak petrol kuyusunda yangın! Ölü ve yaralılar varKaçak petrol kuyusunda yangın! Ölü ve yaralılar varDünya
Müjdat Gezen soruşturma
Günün Manşetleri
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
5g, elektrikli araçlar, demir yolu… Türkiye çağ atlıyor!
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf
Çok Okunanlar
Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
1 milyon TL’niz varsa dikkat! 1 milyon TL’niz varsa dikkat!
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı