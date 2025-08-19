Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, gazeteci Ayşenur Arslan ile yaptığı “Bizim Ev” isimli Youtube programındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamına alındı. Programda Türkçeyi ve Türkiye’de kadın-erkek ilişkilerini değerlendiren Gezen’in ifadeleri soruşturma konusu oldu.

Ekonomim'e göre, Gezen’in, programda sarf ettiği “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Fatih Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Gezen, savunmasında kadınların toplumdaki yerine dikkat çekmek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzun sisteminde kadın hep öteleniyor, hep itiliyor. Ben bundandır ki kadından yanayım. Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis’te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim.”