İki kez kanser atlatan ve tutuklanmasının ardından cezaevinde 21 kilo kaybeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’tan yeniden kemik iliği örneği alınacak. Görevden alındıktan sonra tutuklanan Çalık hakkında, Adli Tıp Kurumu’nun talebi üzerine yeni bir biyopsi yapılmasına karar verildi.

ADLİ TIP YENİDEN İNCELEME İSTEDİ

Sözcü’nün haberine göre, CHP’li Çağla Biçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha önce yapılan testlerde farklı sonuçlar çıktığını belirtti. Biçer, “Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı” dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir inceleme talep etmesi üzerine Murat Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Biçer, bu gelişmeyi “Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti” sözleriyle duyurdu.

CHP’li Biçer, yapılacak yeni işlemin tarihini de açıkladı: “Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır.”