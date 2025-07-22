'Müslüm' filminde hak sahipliği davası sonuçlandı: Yargıtay kararını verdi

2018 yılında vizyona giren “Müslüm” filmiyle ilgili jenerikte tretman ve senarist isimlerine yer verilmemesi nedeniyle açılan dava karara bağlandı.

Davayla ilgili yapılan basın açıklamasında, 26 Ekim 2018’de vizyona giren filmde eser üzerindeki hakların gasp edildiği ifade edilerek, "Yazılı belgelerimiz defalarca bilirkişi raporlarıyla ispatlanarak, 9 yıl sonra sonuçlandı ve esere ilişkin hak ihlali Yargıtay tarafından onandı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararına da yer verildi.

Kararda, davacı Mine Şengöz’ün “Müslüm” filminin tretman sahibi olduğunun, davacılar Mine Şengöz, Yıldız Bayazıt ve Hakan Günday’ın birlikte filmin senaryo sahipleri olduğunun tespitine hükmedildiği belirtildi.