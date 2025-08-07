Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe: 31 ilde 188 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan 102’si tutuklanırken, 55 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 107 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Operasyonlar; Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli'de Emniyet birimlerince eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.