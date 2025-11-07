Numan Kurtulmuş’tan kritik İmralı ziyareti açıklaması: “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, komisyonun İmralı ziyareti ihtimaline ilişkin “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Kararı verecek Komisyonumuz. Karar alırsa ona göre hareket edilir.” dedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da bir araya gelerek “Terörsüz Türkiye” süreci ve komisyonun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun şimdiye kadar 16 toplantı yaptığını belirterek, komisyonun tüm partilerin katılımıyla demokratik bir olgunluk içinde ilerlediğini ifade etti.

Komisyonun İmralı’ya ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Kararı verecek Komisyonumuz. Karar alırsa ona göre hareket edilir.”

Silah bırakma sürecinin tescilinin ardından yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyleyen Kurtulmuş, “Bu, Türkiye’nin barış ve birlik yolculuğunda tarihi bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca, komisyonun çalışmalarına hukukçular, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla devam ettiğini belirterek, sürecin “toplumsal mutabakat ve demokratik uzlaşı” temelli yürütüldüğünü vurguladı.

