Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'i öldürmüştü: O saldırgan serbest bırakıldı

Oscar ödüllü “No Other Land” belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin’i silahla vuran İsrailli yerleşimci Yinon Levi, yalnızca 3 günlük ev hapsi sonrasında serbest bırakıldı.

Olay, 29 Temmuz’da işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde meydana geldi. Filistinli köylülerle arbede yaşayan İsrailli yerleşimci Levi’nin olay sırasında çevreye rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Açılan ateş sonucu Hadalin yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası gözaltına alınan Levi, 30 Temmuz’da çıkarıldığı mahkeme tarafından “kendini savunduğu” gerekçesiyle ev hapsine alındı. Ancak İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi, polis tarafından yapılan ev hapsi süresinin uzatılması talebini reddederek Levi’yi serbest bıraktı.

KANITLARIN ZAYIF OLDUĞU SAVUNULDU

Mahkeme kararında, Filistinli aktivistin Levi tarafından vurulduğuna dair “kanıtların zayıf olduğu” savunuldu. Yalnızca “olaya karışan Filistinlilerden uzak durma” şartı getirilen serbestlik kararı, İsrail yargısının işgal altındaki topraklarda yaşanan benzer olaylara karşı yaklaşımını bir kez daha gündeme taşıdı.

Hayatını kaybeden Avde Hadalin, İsrail'in zorla tahliye politikalarını ve Filistinlilerin mücadelesini konu alan, uluslararası alanda ses getiren "No Other Land" belgeseline aktif olarak katkı sunmuştu.

Uluslararası insan hakları örgütleri daha önce de benzer olaylarda İsrailli yerleşimcilerin korunmasına tepki göstermiş, Filistinli sivillere yönelik saldırıların sistematik olarak görmezden gelindiğini vurgulamıştı.