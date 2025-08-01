FETÖ bağlantısı, telif kaybı, etik tartışmalar… MESAM Başkanı Recep Ergül'den dikkat çeken açıklamalar

MESAM Başkanı Recep Ergül müzik sektörüne ilişkin önemli iddialarda bulundu. FETÖ etkisinden usulsüzlüklere, akçeli işlerden, talana kadar birçok başlığa dikkat çeken Ergül, " Artık müzik sektöründe bir temizlenme ve arınma zamanı" dedi. Ayrıntılar haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
FETÖ bağlantısı, telif kaybı, etik tartışmalar… MESAM Başkanı Recep Ergül'den dikkat çeken açıklamalar
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MESAM Başkanı Recep Ergül müzik sektörüne ilişkin önemli iddialarda bulundu. FETÖ etkisinden usulsüzlüklere, akçeli işlerden, talana kadar birçok başlığa dikkat çeken Ergül, "Artık müzik sektöründe bir temizlenme ve arınma zamanı" dedi.

Recep Ergül, MSG nedeniyle 2 buçuk ila 3 milyar TL’lik telif kaybı yaşadıklarını belirtti. “KKTC, Almanya bölgesi ve özellikle yurt dışında ortak operasyona karşı çıktığı için yaklaşık bizim tahminlerimize göre 2 buçuk ila 3 milyar gibi bir telif kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

MESAM Başkanı, MSG yönetiminde bulunan Garo Mafyan’ın pozisyonunu da eleştirdi. “Doğru bulmuyorum, etik de bulmuyorum. Kendisinin de kabul edip ayyuka çıkmış bu tarz şeylerden dolayı bu meslek birliklerinin bu tarz şeylere izin vermemesi gerekir” dedi.

Ergül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MESAM’ın veri tabanını incelediklerini ve Fethullah Gülen'e ait şiirleri besteleyen ya da seslendiren bazı isimlerin bu eserlerden vazgeçtiğini söyledi:

“Özellikle 15 Temmuz olduktan sonra ben o dönem yöneticiydim, biz veri tabanımıza baktık. Fethullah Gülen ile ilgili bir şey var mı diye inceledik. Birkaç kişi çıktı. Kendilerini çağırdık. ‘Artık öyle eserlerimiz yok’ yönünde beyanda bulundular, o eserleri sahiplenmediler. Doğrusu da buydu zaten. Ama Garo Bey sahipleniyor, gururla arkasında duruyor. Etik bulmuyorum.”

MSG’nin kuruluş amacını da sorgulayan Ergül, müzik piyasasındaki çıkar ilişkilerine dikkat çekti:

“MSG'nin kuruluş amacı bir MESAM karşıtlığı üzerinden varlık gösteriyor. Telif toplamak, iş üretmek yerine MESAM'ın iş getiren üyelerini yıllarca çeşitli vaatlerle transfer edip bu şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bir kapasite ve vizyon meselesi. Ve ben o vizyonun olmadığını düşünüyorum.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

mesam fetö müzik
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