Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!

Erzurum’un Horasan ilçesinde yaşanan olayda, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşine silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Kadir Canpolat, olay yerine çağrılan ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Canpolat, hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olay yerinden uzaklaştırılan M. Canpolat, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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