Özel hastaneler için yeni karar: Milyonları ilgilendiriyor

31 Ocak tarihli Resmi Gazete'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeler vatandaşın sağlığına ve cebine yarayacak. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK’nın belirlediği fark ücreti dışında ek ücret talep edilmesi yasaklandı.

Artık hiçbir özel hastane, hastalarından SGK'nın belirlediğinin üzerinde fark ücreti talep edemeyecek. Hastanelerin denetim süreci sıkılaştırılarak tıbbi işlemlerin gerekliliği de kontrol edilecek. Üçüncü kişilerin hastane hizmeti vermesi yasaklandı, ihlal durumunda ruhsat iptali uygulanacak.

Yapay zeka destekli yeni bir denetim mekanizması devreye alınırken, 20 bilimsel komisyon tıbbi uygunluğu değerlendirecek. Ayrıca, hasta memnuniyetini artırmak için karekodlu etiketler zorunlu hale getirildi.