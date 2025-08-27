Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB döneminde 7 şirketten maaş aldığını iddia etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde belediye iştiraklerinden 24 asgari ücret maaş aldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir iddia ortaya attı. Özel, “Elimde 1995 yılına ait bir soru önergesine İBB’nin verdiği bir cevap var. Buna göre İBB Başkanı Erdoğan, belediyenin 7 iştirakinden toplam 24 asgari ücret huzur hakkı almaktadır” ifadelerini kullandı.

Özel, iddiasında İstanbul Ulaşım Sanayi A.Ş., İGDAŞ, KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. gibi iştiraklerden alınan huzur hakkı ödemeleriyle, o dönem toplamda 24 asgari ücretin karşılığına denk gelen bir gelir elde edildiğini ileri sürdü.

