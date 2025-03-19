Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı: “Darbe yapılıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasında bir basın açıklaması yaptı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 2 CHP'li ilçe belediye başkanı dahil olmak üzere 106 kişi hakkında yürütülen soruşturmalar ve gözaltılarla ilgili sert tepki gösterdi.

Özel, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların İstanbul'un iradesine yönelik bir müdahale olduğunu ve hukuksuz bir süreç işletildiğini savundu.

"Belediyelerimizin çalışanları, bürokratları, bilim insanları ve iş insanları çağırıldıklarında ifade vermeye giderdi. Ancak bu sabah yapılan operasyon, suçlulara yapılan muameleye benzetilerek gerçekleştirildi. Kapılar çalınmadan, duvarlardan atlanarak, zorla içeri girilerek İstanbul halkının iradesine saldırıldı." ifadelerini kullandı.

Özel, yargı eliyle bir darbe mekaniğinin işletildiğini öne sürdü.

"Bundan haftalar önce, bir grup toplantısında yargının nasıl bir darbe mekaniği gibi işletildiğini anlatmıştım. Bugün gördüğümüz budur. İstanbul’a yeniden güya adalet dağıtmak üzere yollanan bir aparat eliyle siyasi bir müdahale gerçekleştiriliyor." dedi.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geçmişte siyasi davalarda aldığı tartışmalı kararlarla tanındığını ve bunun bir devamı olarak bu süreçte de rol aldığını belirtti.

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