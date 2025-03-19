Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı: “Darbe yapılıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasında bir basın açıklaması yaptı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 2 CHP'li ilçe belediye başkanı dahil olmak üzere 106 kişi hakkında yürütülen soruşturmalar ve gözaltılarla ilgili sert tepki gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı: “Darbe yapılıyor"
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasında bir basın açıklaması yaptı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 2 CHP'li ilçe belediye başkanı dahil olmak üzere 106 kişi hakkında yürütülen soruşturmalar ve gözaltılarla ilgili sert tepki gösterdi.

Özel, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların İstanbul'un iradesine yönelik bir müdahale olduğunu ve hukuksuz bir süreç işletildiğini savundu.

"Belediyelerimizin çalışanları, bürokratları, bilim insanları ve iş insanları çağırıldıklarında ifade vermeye giderdi. Ancak bu sabah yapılan operasyon, suçlulara yapılan muameleye benzetilerek gerçekleştirildi. Kapılar çalınmadan, duvarlardan atlanarak, zorla içeri girilerek İstanbul halkının iradesine saldırıldı." ifadelerini kullandı.

Özel, yargı eliyle bir darbe mekaniğinin işletildiğini öne sürdü.

"Bundan haftalar önce, bir grup toplantısında yargının nasıl bir darbe mekaniği gibi işletildiğini anlatmıştım. Bugün gördüğümüz budur. İstanbul’a yeniden güya adalet dağıtmak üzere yollanan bir aparat eliyle siyasi bir müdahale gerçekleştiriliyor." dedi.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geçmişte siyasi davalarda aldığı tartışmalı kararlarla tanındığını ve bunun bir devamı olarak bu süreçte de rol aldığını belirtti.

ayrıntılar geliyor...

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin kürsü işgali nedeniyle kapandıTBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin kürsü işgali nedeniyle kapandıGündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyorAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyorSiyaset
Özgür Özel ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin konuşuyor
RTÜK ve CKD'den ortak Çalıştay
"Hesaplaşmada öncelik Suriye'nin kuzeyindedir"
Devre kesici iki kez devreye girdi
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi
Özgür Özel'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar
Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları
Gram altın 3.600 lirayı aştı: İslam Memiş'ten kritik uyarılar! Gram altın 3.600 lirayı aştı: İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri