Özgür Özel'den ekonomi üzerinden tehdit gibi çıkış: İş Bankası üzerinden uyardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son açıklamalarıyla ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı. İş Bankası'na kayyım atanması ihtimali üzerinden piyasaları uyardı, "Bir günde giden para ne olur?" sorusuyla tepki çekti.

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Özgür Özel'den ekonomi üzerinden tehdit gibi çıkış: İş Bankası üzerinden uyardı
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Özel’in bu sözlerine ekonomist Serhat Latifoğlu’ndan sert eleştiri geldi. Ulusal Kanal’a konuşan Latifoğlu, “Kantarda topuz kaçtı. Özel, bütün tuşlara basıyor ama sadece ülke değil, CHP de bu manipülasyonların altında kalır” dedi.

Önce sokak çağrıları ve boykotlar, şimdi ise ekonomi üzerinden hükümete yüklenme... Özgür Özel, borsada kritik ağırlığa sahip İş Bankası hisseleri üzerinden ekonomi yönetimini hedef aldı. "Kayyım atanırsa, bankacılık hisseleri ne olur? Borsa ne olur? Bir günde giden para ne olur?" ifadeleriyle dikkat çeken Özel, piyasada güven zedelenmesine neden olacak açıklamalarda bulundu.

Latifoğlu ise Özel’in bu yaklaşımını “ateşle oynamak” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Ekonomiyi bir araç gibi kullanarak tehdit etmeye kalkarsanız, bunun bedelini hem bankacılık sistemi hem de Türkiye ekonomisi öder. Özgür Özel’in son dönemdeki çıkışları Batı’dan destek arayışı gibi görünüyor. Ama bu açıklamalar yalnızca hükümeti değil CHP’yi de yıpratır.”
Latifoğlu ayrıca Özel’in, yatırımcılara güvensizlik aşıladığını belirterek, “Yarın bu hisse senetlerinin geçersiz olacağını söylerseniz, kim Türkiye’ye yatırım yapar?” diye sordu.

“Sayın Özel, mecliste eline liste alıp ekonomi üzerinden tehdit senaryoları çiziyor. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası dolar, faiz ve CDS hesapları yapması, sanki matah bir şeymiş gibi sunması oldukça tehlikeli.”
Latifoğlu, Özel’e çağrıda bulunarak, “Umarım bu manipülasyonlardan vazgeçer. Bunun altında herkes kalır: sadece hükümet değil, CHP de bu söylemlerden yara alır” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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