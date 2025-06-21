Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe: Cephanelik gibi mağara imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir mağarayı tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, arama-tarama faaliyetleri sırasında bulunan mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, söz konusu mağaranın kullanılamaz hale getirildiği ve içerisindeki tüm malzemelerin imha edildiği belirtildi.

MÜHİMMAT ENVANTERİ DUDAK UÇUKLATTI

MSB'nin açıklamasına göre, mağarada ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı: 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet bombaatar, 1 adet RPG-7 roketatar ve 28 roketatar mühimmatı, 1 adet doçka makineli tüfek, 4 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 126 adet şarjör, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, 15 adet keskin nişancı şarjörü, 7 adet dürbün, 37 adet sevk fişeği, 2.950 adet 7,62 mm mühimmat, 2.500 adet 5,56 mm mühimmat, 6 adet el bombası tapası, 101 adet el bombası, 23 adet sis bombası, 22 adet bombaatar mühimmatı, 10 adet göz yaşartıcı, 1.500 adet tahrip kapsülü, 26 adet telsiz, 7 kilogram ANFO, 3 adet antitank mayını, 4 adet antipersonel mayını, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 200 metre infilaklı fitil, 1 kilogram C4 patlayıcı, 3 adet basma düzenek, 200 adet elektrikli fünye.