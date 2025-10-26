PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını Vatan Partisi değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tanhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çözümün ancak Af Kanunu’ylasağlanabileceğini belirtti.

Tanhan, “Bugün 12. Kongresi’yle kendisini fesheden PKK, ‘Barış ve Demokratik Toplum’ sürecini ikinci aşamaya taşımak için Türkiye'deki tüm unsurlarını sınır dışına çektiğini açıkladı. Vatan Partisi olarak yapılan bu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BÜTÜNLEŞEN TÜRKİYE

Tanhan, yaşanan sürecin “Barış ve Demokratik Toplum” ya da “Terörsüz Türkiye” olarak değil “Bütünleşen Türkiye” stratejik hedefiyle ele alınması gerektiğini vurguladı. Teröre karışmış unsurların ve onların denetimi altındaki vatandaşların devlet ve milletle bütünleşmesinin kanuni düzenlemelerle sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

AF KANUNU TEK ÇÖZÜM YOLU

Tanhan, partisinin önerdiği Af Kanunu’nun tek çözüm yolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Silah bırakanları ağır cezalara çarptıranların tarih boyunca kalıcı zaferler kazandığı görülmemiştir. Böyle büyük işler kin, intikam veya dar görüşlülükle başarılamaz. Bu süreç ancak öncü bir hassasiyetle çözülebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle ve Türk Milleti’yle bütünleşme iradesi taşıyan tüm PKK yöneticileri ve mensupları affedilmelidir. Bu konuda sorumluluk Hükûmet ve TBMM’ye aittir.”

''SÜRECİ BALTALAR''

Tanhan, ayrılıkçı söylemlerin terk edilmesi gerektiğini belirterek, “Türküyle Kürdüyle milletimizi birleştiren, ortak geleceğe yönelen bir dil kullanılmalıdır. Devletle bütünleşme amacı, hâlâ yabancı güçlere seslenir gibi bir literatürle gerçekleşemez. Bu, süreci baltalar.” dedi.

AF SİLAH BIRAKANLARLA SINIRLI OLMALI

PKK yöneticisi Sabri Ok’un “Geçiş hukuku esas alınmalı” açıklamasına da değinen Tanhan, “Çıkarılacak af, örgütle bağını kesmiş ve silah bırakmış olanlarla sınırlı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ TARİHSEL MİRAS

Tanhan, Kurtuluş Savaşı döneminde 1921 yılında çıkarılan iki af kanununu hatırlatarak, “Bu tarihsel miras değerlendirilmelidir.” dedi.

SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ SÜREÇ TÜRKİYE’YE BAĞLI

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Tanhan, “Suriye’nin kuzeyindeki yapının Suriye Devleti’yle bütünleşmesi Türkiye’deki sürecin ilerlemesine bağlıdır. Silah bırakıp örgütle bağını kesenlerle terör faaliyetinde ısrar edenler arasında ayrım yapılmalıdır. Güçlü devlet gerektiğinde affeden devlettir.” ifadelerini kullandı.