Polat çifti uyuşturucu madde kullandı mı? Rapor çıktı

Dilan ve Engin Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle başlatılan “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Polat çifti uyuşturucu madde kullandı mı? Rapor çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart’ta sosyal medyada gündeme gelen video üzerine harekete geçmiş, videoda yer alan Engin Polat ve çekimi gerçekleştiren Dilan Polat hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen çift, daha sonra ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na gönderilen testlerin sonucunda ise herhangi bir uyuşturucu madde kullanımı tespit edilmedi.

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, yaptığı açıklamada “Müvekkillerimin her ikisinin de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı kesin olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

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