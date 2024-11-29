Polonez işçileri yürüyor: Çatalca'dan Ankara'ya hak yürüyüşü

Sendikalı oldukları için işten atılan ve 134 gündür mücadele eden 146 Polonez işçisi, Çatalca’dan Ankara’ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' başlatacak. 6 Aralık'ta başlayacak yürüyüşe Vatan Partisi de katılacak.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Anayasa ile korunan sendikal örgütlenme haklarını kullandıkları için işten çıkarılan 146 Polonez işçisi hak yürüyüşü başlatıyor. Emekçiler 134 gündür mücadele veriyor. Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, grevdeki son durumu anlattı:

"Çalışma Bakanlığı'nın müfettişlerinin buradaki Polonez fabrikasındaki işten atılanların denetimi yapıldıktan sonra yüz kırk üç tane işçinin yüz kırk üçünün de sendikal nedenden dolayı işten atıldıklarının tespit edilmesine rağmen ve bu şirketin kimler tarafından nasıl korunduğunu bilmiyorum ama burada işçilerin anayasal hakları bir türlü verilmeyerekten engellenmektedir."

Vatan Partisi Polonez işçisinin ilk günden beri yanında. İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "Polonez işçilerinin haklarını yedirmeyeceğiz" dedi:

"Önümüzde büyük görevler duruyor. Anayasal Hak yürüyüşümüze ben şimdiden başarılar diliyorum. Sizin bu yürüyüşünüzün en başından sonuna kadar her zaman yanınızda olacağız. Bütün il örgütlerimizle birlikte sizle beraber o yürüyüşte omuz omuza yürüyeceğiz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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