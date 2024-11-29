Sendikaya üye oldular, işten atıldılar: "Baskılarınız bizi yıldıramaz"

İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren Yelkenci Tekstil Fabrikasında, Öz İplik İş Sendikasına üye olan 3 işçi işten atıldı. İşyeri önünde açıklama yapan sendika, işçilere yapılan baskıların son bulmasını ve işten atılan emekçilerin işe iadesini talep etti.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Tekstil işçileri daha iyi ücret ve insanca çalışma koşulları için sendikaya üye oldu, üç işçi anında işten çıkarıldı.

Fabrika önünde açıklama yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, sendikal hakların anayasayla korunduğunu belirtip kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi:

"Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Biz bu işin peşini bırakmayız. Emekçi yalnız değildir. Arkasında koskocaman ÖZ İPLİK İŞ, milyonlarca emekçi var."

Emekçilerin ellerinden alınan işlerin derhal iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayır, "sendikaya üye olan işçilere baskı yapılamaz" dedi:

"İşçiler haksız yere tazminatsız işten çıkarıldı. Bu işçiler bir an önce işlerine dönmeli. Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermelisiniz. Farklı sebepleri bahane göstererek, sırf sendikalı oldular diye yaptığınız bu girişimle ilgili gerçekleri de ortaya dökeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Bayır, Fabrika yönetiminin işçilere mesailerini elden verdiğini öne sürdü.

Fabrika önünde halaylar çekerek birlik mesajı veren emekçiler, sendikalaşma haklarına saygı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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