Rapçi Emirhan Çakal silahlı saldırı sonrası ilk kez açıklama yaptı

Sağ dizine isabet eden saçmalar sonrası Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin festival yakınlarındaki evde oturan F.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından hastane odasından paylaşım yapan Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü rapçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm. Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim, yaptığım işler ve kurduğum projelerle hatırlanmak. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet veya saçma sapan haberlerle değil.”

Çakal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni sahnelerimden, yaşattığım ilklerden hatırlayın. Tek dileğim, vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye’de başlayan bu yolculuğu, globalde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle ve saygıyla...”