Rapçi Emirhan Çakal silahlı saldırı sonrası ilk kez açıklama yaptı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi. 24 yaşındaki ünlü isim, vinçle sahneden indirildiği sırada havalı tüfekle bacağından vuruldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rapçi Emirhan Çakal silahlı saldırı sonrası ilk kez açıklama yaptı
Yayınlanma:

Sağ dizine isabet eden saçmalar sonrası Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin festival yakınlarındaki evde oturan F.D. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından hastane odasından paylaşım yapan Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü rapçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm. Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim, yaptığım işler ve kurduğum projelerle hatırlanmak. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet veya saçma sapan haberlerle değil.”

Çakal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni sahnelerimden, yaşattığım ilklerden hatırlayın. Tek dileğim, vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye’de başlayan bu yolculuğu, globalde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle ve saygıyla...”

Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamlarıAltın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamlarıEkonomi
Antalya’yı sarsan olay: Tartışma cinayetle bitti, başkan intihar ettiAntalya’yı sarsan olay: Tartışma cinayetle bitti, başkan intihar ettiYurt
rapçi çakal
Günün Manşetleri
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
“Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”
AFAD başkanı Pehlivan açıkladı
Beyoğlu Belediyesi’nde Başkanvekili seçildi
İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu!
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Çok Okunanlar
Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları
Antalya’yı sarsan olay: Tartışma cinayetle bitti, başkan intihar etti Antalya’yı sarsan olay: Tartışma cinayetle bitti, başkan intihar etti
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Deprem mi oldu? 23 Ağustos son depremler listesi Deprem mi oldu? 23 Ağustos son depremler listesi