RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı

RTÜK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde AFAD tarafından hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotunun televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacağını duyurdu.

RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaştı. Vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada AFAD'ın televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırladığı ifade edildi. Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacak. Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, ortak yayında yayımlayacak.

Şili'de orman yangını söndürülemiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldiŞili'de orman yangını söndürülemiyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rtük # deprem # radyo # televizyon # AFAD
Çok Okunanlar
Çorum'da deprem oldu
Çorum'da deprem oldu
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu!
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı
Öne Çıkanlar MİT, Mossad'ın ayarlarıyla oynadı! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz MİT, Mossad'ın ayarlarıyla oynadı! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi