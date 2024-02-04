RTÜK'ten depremin yıl dönümünde ortak yayın kararı

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaştı. Vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada AFAD'ın televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırladığı ifade edildi. Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacak. Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, ortak yayında yayımlayacak.