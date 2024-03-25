Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Ulusal Kanal'a konuştu! "DEAŞ'ı kimin yarattığını unutmayacağız"

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ulasal Kanal'a konuştu. Başkonsolos Türk – Rus iş birliği ve terörün arkasındaki güçler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Burada yaşayan halk bize çok büyük destek veriyor bu trajik günlerde. Her gün başkonsolosluğumuza onlarca insan geliyor, hislerini ifade ediyor. Terörü kesin bir şekilde lanetliyor ve Rusya halkına da desteğini bildiriyor. Bunun için biz herkese çok minnettarız ve bu duygular da iki halk iki ülkemiz arasında mevcut dostane ilişkilerin, partner ilişkilerin olduğunu göstermektedir."

"Sayın Putin ile Sayın Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde de terörle mücadele terörle mücadele arasında iki ülkemiz arasında daha etkin daha aktif iş birliğinin geliştirilmesi istikametinde niyetler belirlendi, açıklandı ve bununla ilgili olarak da daha somut bir iş birliğine gidilmesi gereğine vurgu yapıldı."

Başkonsolos Buravov, saldırının hemen sonrasında Batı’nın DEAŞ’ı fail olarak göstermesindeki amacın asıl azmettiricilerin gözden kaçırılması olduğunu vurguladı. Buravov, "Rusya’ya Ukrayna’da vuramadıkları darbeyi içerden vurmak istiyorlar dedi.

"Aynı zamanda şunu da bilmemiz gerekiyor ki onların organizatör olarak gösterdiği DEAŞ'ın aynı güçler tarafından yaratıldığını çok iyi biliyoruz ve hiç bir zaman unutmayacağız."

Rus Başkonsolos, terör eyleminin arkasındaki güçlerin amacını açıkladı.

"Bunu organize edenler, azmettirenler Rusya'nın, Rus halkının birlik ve beraberliğine darbe vurmak istediler ve bu bütünlük ve beraberlik bizim ülkemizde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde kendini gösterdi. Rusya halkının ezici çoğunluğu Rusya'nın daha kuvvetli bir devlet olması ve uluslararası ilişkilerde kendi sözünü emin bir şekilde söyleyebilecek bir devlet getirilmesi istikametinde oylarını kullandılar. Bu vahşi suçu organize edenler ve gerçekleştirenler de bu birlik ve beraberliğe darbe vurmak istediler."

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, terör saldırısının arkasındaki güçlerin amaçlarına ulaşamayacaklarının altını çizdi.