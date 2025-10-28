Sadettin Saran’dan bahis soruşturmasına yorum: “Zorbay Küçük ismine şaşırmadık”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 152 hakemin “bahis oynaması” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili konuştu.

Saran, yaptığı açıklamada “Zorbay Küçük ismine şaşırmadık” ifadelerini kullanarak, “Dediğim gibi daha isimler çıkacak. Yeri gelince konuşacağız. Sadece hakemlerle kalmayacak, bu işte başka şeyler de çıkacak. Acele etmeyelim, bekleyelim.” dedi.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 152 hakemin “bahis oynaması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiğini duyurmuştu. Disipline gönderilen üst klasman hakemler arasında Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun ve Zorbay Küçük de yer aldı.