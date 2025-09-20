Sahte ilan tuzağı! Bayburt’ta 112 kişiyi dolandıran çete çökertildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarında çapa makinesi, elektrikli bisiklet, klima ve beyaz eşya gibi ürünleri sahte ilanlarla satışa sunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığının desteğiyle, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Mersin’de olduğu ve toplam 1 milyon 872 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bayburt’tan Mersin’e görevlendirilen ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bayburt’a getirilen şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 13 sim kartı, 13 banka kartı, 3 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 şarjör ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A., A.M., E.Ş., R.A.Ö., F.Ö. ve İ.G. tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. K.H. ve Z.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.