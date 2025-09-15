Şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında terör propagandası davasında 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Şarkıcı Pınar Aydınlar’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Aydınlar için 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Şarkıcı Pınar Aydınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Aralık 2024’te düzenlenen “Tunceli Kültür Buluşmaları” programında sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydınlar ile avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Aydınlar’ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütünü öven, yöntemlerini meşru gösteren içerikler bulunduğunu belirtti. Savcı, sanığın “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN BERAAT TALEBİ

Mütalaada ayrıca, aramalarda ele geçirilen “HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2. ve 3. Bölge Adayları” isimli Excel dosyasında Aydınlar’ın adının Kağıthane’de “eş başkan” olarak geçtiği aktarıldı. Ancak, sanığın bu listede adının neden yer aldığını bilmediğini söylediği, bu konuda somut delil bulunmadığı için “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan beraati istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaaya karşı savunma için süre talep eden Aydınlar ve avukatının talebi mahkemece kabul edildi. Mahkeme, savunmanın hazırlanması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

