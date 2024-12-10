Şaşırtan olay: Soğukkanlılığı dikkat çekti!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki dükkanın kolonuna çarparken, o sırada yoldan geçen kişi ise otomobil ile kolon arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sude İnak Sude İnak
Şaşırtan olay: Soğukkanlılığı dikkat çekti!
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Afyonkarahisar’da Burmalı Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda ilginç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir otomobil yol kenarındaki bir dükkanın kolonuna çarptı.

O sırada yoldan geçen bir kişi, otomobilin kendisine hafif şekilde dokunmasına rağmen son anda otomobil ile kolon arasında kalmaktan kurtuldu. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olayın ardından, araçtan inen sürücüler önce dükkandaki hasarı ve araçlarındaki zararları kontrol etti. Bölgede sıkça yaşanan bu tür kazalar, esnaflar tarafından yolun dar olması nedeniyle sıklıkla yaşandığı ifade edilerek duruma tepki gösterildi.

Kazada büyük bir şans eseri ciddi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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