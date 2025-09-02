Savunma sanayiye FETÖ sabotajı: C4 projeleri ve gizli raporlar sızdırılmış

Savcılık dosyasına göre, ASSAN Group FETÖ’nün gizli faaliyetlerinde bir merkez haline getirildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Soruşturmada, Makine Kimya Endüstrisi (MKE)’ye ait mühimmat planları, C4 tipi patlayıcıların üretim çizimleri, savunma projelerine ait gizli fiyat tabloları ve TÜBİTAK SAGE’e ait kritik raporların örgüt bağlantılarıyla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Ankara’daki incelemelerde, MKE tarafından üretilmeye başlanan 700 tonluk C4 patlayıcı teslimatının kasıtlı olarak geciktirildiği tespit edildi. Savcılığa göre bu gecikme, Türkiye’nin savunma kapasitesine yönelik doğrudan sabotaj niteliği taşıyor.

SIZMA GİRİŞİMİ

ASSAN çalışanı şüpheli Mesut Ateş, MKE Barut Fabrikası’nda görevli Nur Songur’dan gizli fotoğrafları WhatsApp üzerinden istedi. Ancak Songur, bu talebi reddederek üstlerine bildirdi. Böylece örgütün MKE’ye sızma girişimi engellenmiş oldu.



TÜBİTAK SAGE’den paravan iş birlikleri

Eski TÜBİTAK SAGE yöneticisi Gürcan Okumuş, 2024’te görevden ayrıldıktan sonra kurduğu paravan şirketlerle ASSAN’a gizli iş birliği sağladı. Kritik görevlerdeki 19 TÜBİTAK çalışanı, ASSAN’a transfer edilerek savunma projelerine dair bilgilerin FETÖ’ye aktarılması sağlandı.



ESKİ BAŞKAN DA DOSYADA

Soruşturmada adı geçenlerden biri de eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan oldu. Savcılık, Sayhan’ı “örgütün devlet kurumlarındaki kritik bağlantısı” olarak tanımladı. Gizli mühimmat projelerine dair belgelerin Sayhan üzerinden Emin Öner’e ulaştırıldığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri eski proje subayı olan ve ASSAN’da çalışan Ali Avcı, MKE Barut Fabrikası’na dair depolama kapasitesi, ham madde miktarları ve üretim süreçleri hakkında raporlar hazırladı. Bu bilgiler doğrudan Emin Öner’e aktarıldı. Savcılığa göre Avcı, örgütün içeriden istihbarat sağlama planında kilit rol üstlendi.