Şifrenizi kimseyle paylaşmayın! Türkiye Bankalar Birliği dolandırıcılık uyarısı yaptı

Uyarılar peş peş geliyor.. Telefonunuza SMS ile gelen her linke tıklamayın, zira tıklarsanız bankada ki hesabınız boşaltılıyor...

Bir yandan bankalar bir yandan da uzmanlar uyarıyor... Tek bir "tık", sahte sitelere veya virüslere yönlendirebiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği, kullanıcıların, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara tıklamaması için uyardı.

Uzmanlar ise banka şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini söylüyor.

Türkiye Bankalar Birliği, işlemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve şüpheli bir durumda bankayla iletişime geçilmesini öneriyor.