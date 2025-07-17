Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı! “Polis rüşvet alınca emniyet müdürü tutuklanıyor mu?”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 14 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemece Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

“HARAM YEMEDİM, ŞEREFİM ÜZERİNE YAZARIM”

Tutuklu Başkan Özgür Kabadayı, hakimlikteki ifadesinde suçlamaları reddetti: “Ben Şile Belediye Başkanı olarak görev yaparım. Neden tutuklama talebiyle sevk edildiğimi anlayamadım. İfadelerde hiçbir şekilde ‘Başkan suçludur’ diyen kimse yoktur. Personeller yanlış yaptıysa cezasını çeksin. Bir trafik polisi rüşvet aldığında emniyet müdürü tutuklanıyor mu? Haksızlık yapılmıştır.”

Kabadayı, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek şöyle konuştu: “Ben Şile’nin çocuğuyum. Yasa dışı bir iş yapmadım. Benden para isteyen, bana para verdiğini söyleyen yoktur. Tanık ifadelerinde ‘Özgür Başkan’ın böyle işlerle işi olmaz’ deniyor. Şerefim ve namusum için yaşıyorum. Benden habersiz yapan varsa da Allah belasını versin.”

BELEDİYENİN AVUKATI: “BANA KUMPAS KURULDU”

Belediyede danışmanlık yapan ve tutuklanan A.Ş. ise savunmasında Başkan Kabadayı ile yakınlığının olmadığını belirterek “2025 yılı Mart ayında danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Başkanla samimiyetim yoktur. Bana kumpas kuruldu. Recep Ü. ve Ali Bayram Ü. bana husumet beslemektedir. Mehmet Selçuk A. ile 2-3 ay önce tanıştım, aramızda para konuşması geçmedi. Hakkımda dedikodu çıkarıldı, beni polise vereceklerini söylediler.” dedi.

Soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte O.K., T.T.Ö., A.Ş. ve E.B. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.