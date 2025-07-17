Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı! “Polis rüşvet alınca emniyet müdürü tutuklanıyor mu?”

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 kişi tutuklandı. Verdiği ifadede suçlamaları reddeden Kabadayı, “Şerefim ve namusum üzerine yazarım, ben haram yemedim” dedi. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı! “Polis rüşvet alınca emniyet müdürü tutuklanıyor mu?”
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 14 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemece Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

“HARAM YEMEDİM, ŞEREFİM ÜZERİNE YAZARIM”

Tutuklu Başkan Özgür Kabadayı, hakimlikteki ifadesinde suçlamaları reddetti: “Ben Şile Belediye Başkanı olarak görev yaparım. Neden tutuklama talebiyle sevk edildiğimi anlayamadım. İfadelerde hiçbir şekilde ‘Başkan suçludur’ diyen kimse yoktur. Personeller yanlış yaptıysa cezasını çeksin. Bir trafik polisi rüşvet aldığında emniyet müdürü tutuklanıyor mu? Haksızlık yapılmıştır.”

Kabadayı, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek şöyle konuştu: “Ben Şile’nin çocuğuyum. Yasa dışı bir iş yapmadım. Benden para isteyen, bana para verdiğini söyleyen yoktur. Tanık ifadelerinde ‘Özgür Başkan’ın böyle işlerle işi olmaz’ deniyor. Şerefim ve namusum için yaşıyorum. Benden habersiz yapan varsa da Allah belasını versin.”

BELEDİYENİN AVUKATI: “BANA KUMPAS KURULDU”

Belediyede danışmanlık yapan ve tutuklanan A.Ş. ise savunmasında Başkan Kabadayı ile yakınlığının olmadığını belirterek “2025 yılı Mart ayında danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Başkanla samimiyetim yoktur. Bana kumpas kuruldu. Recep Ü. ve Ali Bayram Ü. bana husumet beslemektedir. Mehmet Selçuk A. ile 2-3 ay önce tanıştım, aramızda para konuşması geçmedi. Hakkımda dedikodu çıkarıldı, beni polise vereceklerini söylediler.” dedi. 

Soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte O.K., T.T.Ö., A.Ş. ve E.B. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapımBu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapımKültür Sanat
Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Dava 2 Ekim’e ertelendiMinguzzi cinayetinde yeni gelişme! Dava 2 Ekim’e ertelendiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şile
Günün Manşetleri
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
Taşıt kredilerinde yeni dönem Taşıt kredilerinde yeni dönem
A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok! A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!