Son dakika: Ayşe Barım yeniden tutuklanacak

Gezi Parkı davasında 250 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını mahkeme kabul etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son dakika: Ayşe Barım yeniden tutuklanacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Gezi Parkı davasında 250 gün süren tutukluluğun ardından önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın serbest bırakılmaya yönelik itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Barım için yeniden tutuklama kararı verdi.

Kararın ardından Barım yeniden cezaevine gönderilecek.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi!İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi!Gündem
Vahşi saldırı: Karı koca cami çıkışı av tüfeği ile vurularak öldürüldülerVahşi saldırı: Karı koca cami çıkışı av tüfeği ile vurularak öldürüldülerYurt
Polis çevirmesinde ortaya çıktı: Toplam 334 bin lira ceza yağdıPolis çevirmesinde ortaya çıktı: Toplam 334 bin lira ceza yağdıYurt
Ayşe Barım cezaevi
Günün Manşetleri
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
"Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Çok Okunanlar
İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası
Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı
Veliaht 4. bölüm reklamsız full izle! Veliaht 4. bölüm reklamsız full izle!
Soruşturma cinayet büroya devredildi! Soruşturma cinayet büroya devredildi!
3 Ekim sağanak listesi 3 Ekim sağanak listesi