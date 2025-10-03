Son dakika: Ayşe Barım yeniden tutuklanacak
Gezi Parkı davasında 250 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını mahkeme kabul etti.
Gezi Parkı davasında 250 gün süren tutukluluğun ardından önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın serbest bırakılmaya yönelik itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Barım için yeniden tutuklama kararı verdi.
Kararın ardından Barım yeniden cezaevine gönderilecek.