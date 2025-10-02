Vahşi saldırı: Karı koca cami çıkışı av tüfeği ile vurularak öldürüldüler

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Fahri B. ve eşi Gülhanım B., camiden çıktıktan sonra evlerinin önünde kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi’nde camiden çıkan Fahri B. ve eşi Gülhanım B., evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

