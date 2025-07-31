Son Dakika: Deprem oldu!

Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.91 kilometre olarak açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son Dakika: Deprem oldu!
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AFAD verilerine göre Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, bugün saat 13.36’da meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün İstanbul’un Silivri ilçesine 24.65 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Depremin 9.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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