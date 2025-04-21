Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme

Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara gitmişti. Bu sırada çıkan tartışmada bıçaklanan genç ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ancak hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Minguzzi'nin Bahçelievler’deki mezarına daha sonra zarar verilmesi de kamuoyunda infial yaratmıştı.