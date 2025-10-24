Son Dakika: TELE1’e kayyum atandı
Casusluk soruşturması kapsamında, Genel Yayın Yönetmenliğini Merdan Yanardağ’ın yürüttüğü TELE1’e kayyum atandığı bildirildi. Konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.
Atama kararının soruşturma dosyası kapsamında alındığı, kanala ilişkin yönetim sürecinin kayyum tarafından yürütüleceği öğrenildi.
TELE1’e yönelik kayyum kararına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
