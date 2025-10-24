Son Dakika: TELE1’e kayyum atandı

Casusluk soruşturması kapsamında, Genel Yayın Yönetmenliğini Merdan Yanardağ’ın yürüttüğü TELE1’e kayyum atandığı bildirildi. Konuya ilişkin detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Yayınlanma:

Casusluk soruşturması kapsamında, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ olan TELE1’e kayyum atandı.

Atama kararının soruşturma dosyası kapsamında alındığı, kanala ilişkin yönetim sürecinin kayyum tarafından yürütüleceği öğrenildi.

TELE1’e yönelik kayyum kararına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor…

