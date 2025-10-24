Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Ebubekir Şahin’in Genel Müdür olarak atandığını duyurdu.

Dört dönemdir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini sürdüren Şahin, bu dönem başkanlık için aday olmamıştı.

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Ebubekir Şahin’in görev süresi dolmuştu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, atama kararının resmi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)bildirildiği belirtildi.

Detaylar geliyor...