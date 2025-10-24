Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Genel Müdürlük görevine Ebubekir Şahin’in atandığını duyurdu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Şahin, bu dönem aday olmamıştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Ebubekir Şahin’in Genel Müdür olarak atandığını duyurdu.

Dört dönemdir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini sürdüren Şahin, bu dönem başkanlık için aday olmamıştı.

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Ebubekir Şahin’in görev süresi dolmuştu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, atama kararının resmi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)bildirildiği belirtildi.

Detaylar geliyor...

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasını yürüten savcıya tehdit davasında ara karar: 5 sanık tahliye edildi‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasını yürüten savcıya tehdit davasında ara karar: 5 sanık tahliye edildiGündem
CHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç ettiCHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç ettiSiyaset
Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı!Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı!Yurt
Ebubekir Şahin türk telekom
Günün Manşetleri
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Chp kurultayı davasında karar çıktı!
Erdoğan'ın turu sonrası Ticaret Bakanlığı hedefi açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!
İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında 'casusluk' soruşturması!
Çok Okunanlar
İstanbul akşam saatlerine dikkat! İstanbul akşam saatlerine dikkat!
Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! Fener'in zaferi Almanları çıldırttı!
Telefon fiyatları düşecek mi? Telefon fiyatları düşecek mi?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak?