Süreç Komisyonu Cuma günü toplanıyor: İmralı oylaması yapılacak
Süreç Komisyonu’nun Cuma günü yapacağı toplantıda İmralı uygulamasına ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye Süreci Komisyonu’nun Cuma günü İmralı gündemiyle toplanacağını duyurdu. Yıldız, komisyonun toplantıda İmralı uygulamasına ilişkin oylama yapacağını, en kısa zamanda gidileceğini belirtti.
Toplantıda oylamanın yapılması ve uygulamaya ilişkin kararın toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...