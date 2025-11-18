Süreç Komisyonu Cuma günü toplanıyor: İmralı oylaması yapılacak

Süreç Komisyonu’nun Cuma günü yapacağı toplantıda İmralı uygulamasına ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye Süreci Komisyonu’nun Cuma günü İmralı gündemiyle toplanacağını duyurdu. Yıldız, komisyonun toplantıda İmralı uygulamasına ilişkin oylama yapacağını, en kısa zamanda gidileceğini belirtti.

Toplantıda oylamanın yapılması ve uygulamaya ilişkin kararın toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi: Muhabiri böyle susturduEpstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi: Muhabiri böyle susturduDünya
Motosiklet sürücülerine uyarı: Standart dışı kullanımın cezası 49 bin 638 liraMotosiklet sürücülerine uyarı: Standart dışı kullanımın cezası 49 bin 638 liraYurt
Divriği’de maden göçüğü sonrası Başkan Akbaş Ulusal Kanal’a konuştu: “Emekçinin hakkını yedirtmeyiz”Divriği’de maden göçüğü sonrası Başkan Akbaş Ulusal Kanal’a konuştu: “Emekçinin hakkını yedirtmeyiz”Yurt
