Tahliye edildi! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yerel televizyon kanalı sahibi Okan Kaya, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaya, soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Bugün yapılan değerlendirme sonrası Okan Kaya’nın serbest bırakıldığı bildirildi.
