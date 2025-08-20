Saldırganlar camiyi bastı: Ölü sayısı 50’ye yükseldi!

Nijerya’nın Katsina eyaletindeki bir camiye sabah namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50’ye yükseldi. Bölge halkı artan şiddet olayları nedeniyle köylerini terk ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Saldırganlar camiyi bastı: Ölü sayısı 50’ye yükseldi!
Yayınlanma:

Nijerya’nın Katsina eyaletinde bir camiye sabah namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.

Katsina eyaletine bağlı Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor” ifadelerini kullandı. İbrahim, meclis ve eyalet hükümetine çağrı yaparak bölgede kalıcı üsler kurulması ve halkın korunması gerektiğini vurguladı.

SALDIRILAR ARTIYOR

Milletvekili, camiye yapılan saldırıdan önce de eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çeteler tarafından saldırılar düzenlendiğini aktardı.

Nijerya’da son yıllarda silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde köyler, okullar ve yolcular hedef alınarak fidye amaçlı insan kaçırmalar yaşanıyor.

Ülkede insan kaçırmanın cezası idam olmasına rağmen bu tür olayların sıkça görülmesi, güvenlik sorunlarını daha da derinleştiriyor.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak tarih verip uyardı! Büyük İstanbul depremi ne zaman?Prof. Dr. Cenk Yaltırak tarih verip uyardı! Büyük İstanbul depremi ne zaman?Gündem
Neo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorNeo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorDünya
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldıYurt
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileriElektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
cami saldırısı nijerya
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı