Saldırganlar camiyi bastı: Ölü sayısı 50’ye yükseldi!

Nijerya’nın Katsina eyaletinde bir camiye sabah namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.

Katsina eyaletine bağlı Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor” ifadelerini kullandı. İbrahim, meclis ve eyalet hükümetine çağrı yaparak bölgede kalıcı üsler kurulması ve halkın korunması gerektiğini vurguladı.

SALDIRILAR ARTIYOR

Milletvekili, camiye yapılan saldırıdan önce de eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çeteler tarafından saldırılar düzenlendiğini aktardı.

Nijerya’da son yıllarda silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde köyler, okullar ve yolcular hedef alınarak fidye amaçlı insan kaçırmalar yaşanıyor.

Ülkede insan kaçırmanın cezası idam olmasına rağmen bu tür olayların sıkça görülmesi, güvenlik sorunlarını daha da derinleştiriyor.