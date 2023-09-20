Tarkan'dan geç gelen Atatürk ve Disney açıklaması! Adeta günah çıkarttı

Megastar Tarkan, Atatürk'e hakaret eden liseli üzerinden adeta günah çıkarttı. Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptali sonrası sessizliğe gömülen Tarkan, Atatürk'e hakaret sonrası hem liseli gence hem de Disney Plus'a tepki gösterdi. Takipçileri, "zamanında tepki gösterecektin" yorumunda bulundu.

Tarkan'dan geç gelen Atatürk ve Disney açıklaması! Adeta günah çıkarttı
Editör: Uğur Çam
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Magastar Tarkan, bir lise öğrencisinin Atatürk'e saygısızca davranması sonrası günah çıkarttı. Atatürk'e yapılan hakaret sonrası açıklama yapan Tarkan, daha önce Atatürk dizisini iptal eden Disney Plus'a tepki göstermemesinin yanlış olduğunu belirtti.

MEGASTAR TARKAN ADETA GÜNAH ÇIKARTTI

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

Tarkan'dan geç gelen Atatürk ve Disney açıklaması! Adeta günah çıkarttı - Resim : 1

- İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.  
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 DİSNEY PLUS'A TEPKİ GÖSTERMEMESİNİN HATA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sözlerine Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptali sonrası sessiz kalmasının özeleştirisini vererek devam eden Tarkan, şunları ifade etti:

- Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. 

Tarkan'dan geç gelen Atatürk ve Disney açıklaması! Adeta günah çıkarttı - Resim : 3

- Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.
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