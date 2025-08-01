TBMM'de “Terörsüz Türkiye” komisyonu toplanıyor: Kurtulmuş’tan komisyona ilk toplantı çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM çatısı altında kurulacak komisyonun ilk toplantısı için resmi daveti yaptı. Açıklamaya göre komisyon, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de, TBMM Tören Salonu’nda bir araya gelecek.

Toplantıya, siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri davet edildi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI KURTULMUŞ YAPACAK

Toplantının açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Ardından komisyon üyeleri, yani siyasi partilerin temsilcileri söz alarak sürece ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşacak.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ BELİRLENECEK

İlk toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esaslarının da belirleneceği bildirildi.

DAVET EDİLEN KOMİSYON ÜYELERİ

Toplantıya çağrılan komisyon üyeleri, TBMM’nin X (Twitter) hesabında tam liste olarak duyuruldu.