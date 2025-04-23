TBMM'nin 105. yılı törenle kutlandı

TBMM’nin 105. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Meclis kampüsünde yer alan Atatürk Anıtı önünde sabah saatlerinde resmi tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na sundu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

BAKAN TEKİN VE VEKİLLER TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi parti temsilcileri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen töreninin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla geçen sene TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.