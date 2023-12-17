TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var? İşte Kritik Gelişmelerle İlgili Detaylar

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasında Meclis Genel Kurulu’ndaki maraton sürüyor. 25 Aralık Pazartesi günü tüm görüşmeler tamamlanarak Genel Kurul’un oylamasına sunulacak.

TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var? İşte Kritik Gelişmelerle İlgili Detaylar
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11 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’nda başlayan bütçe maratonu belirlenen takvimin ikinci haftasında da aralıksız sürecek.

Bütçe görüşmeleri bitene kadar siyasi partiler grup toplantısı yapmayacak ve ziyaretçi de kabul edilmeyecek.

Günlük program tamamlanana kadar çalışmalar sürecek. Turlarda belirlenen konuşma süresi ise 60’ar dakika.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in kürsüde fenalaşarak vefat etmesi üzerine yarıda kesilen 12 ve 14 Aralık’taki görüşmeler 21 Aralık Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

24 Aralık’ta bitmesi planlanan görüşmeler 25 Aralık’ta tamamlanmış olacak ve Genel Kurul’un oylamasına sunulacak.

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# tbmm # Meclis Genel Kurulu # Bütçe görüşmeleri
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