TEKNOFEST İZMİR ertelendi
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi. TEKNOFEST, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu AjansıOHAL ilan edilen illerde AYM'den yeni karar Depremde yıkılan binanın müteahhitlerinden biri daha tutuklandı "Asrın felaketi"nde 258. saat: Enkazdan biri daha kurtarıldı Vahit Kirişci açıkladı: Deprem bölgesi için yeni karar