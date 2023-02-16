TEKNOFEST İZMİR ertelendi

16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ertelendi. TEKNOFEST, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TEKNOFEST İZMİR ertelendi
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TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# teknofest
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