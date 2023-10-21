TESK Başkanı Merdiven Altı Üretime Dikkat Çekti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu son zamanlarda gıda ürünlerdeki enflasyon yüksekliğinin suiistimallere yol açtığına dikkat çekti. Denetimlere işaret eden Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken, "Denetimler sabit noktalara, adresi belli iş yerlerine yapılıyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palanöken, gıda ürünlerindeki enflasyon yüksekliğinin açtığı sorunlara yönelik açıklama yaptı. Palandöken, son zamanlarda gıda ürünlerdeki enflasyon yüksekliğinin suiistimallere yol açtığına dikkat çekti.
- Son dönemde merdiven altı üretimde yoğun bir artış var. Merdiven altı üretimin piyasadaki hâkimiyetini giderek yükseltmesinin sebebi vatandaşın alım gücünün düşmesi. Vatandaşımız çoğunlukla ucuz ürün arayışında. Oysa sokak aralarında konuşlanan, seyyar gibi gördüğümüz korsan satıcılardaki gıdaların sağlığa zararlı olup olmadığı bilinmiyor.
Palandöken, denetimlere işaret etti.
- Denetimler sabit noktalara, adresi belli iş yerlerine yapılıyor. Nokta adres denetimlerinin yanı sıra pazarlarda ve sokak aralarında sahte isimlerle patenti varmış gibi gösterilerek piyasaya sürülen gıda ürünlerinin denetimlerini sıklaştırmalı. Sabit noktadan ziyade seyyarlara da denetim yapılmalı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi