TESK Başkanı Merdiven Altı Üretime Dikkat Çekti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palanöken, gıda ürünlerindeki enflasyon yüksekliğinin açtığı sorunlara yönelik açıklama yaptı. Palandöken, son zamanlarda gıda ürünlerdeki enflasyon yüksekliğinin suiistimallere yol açtığına dikkat çekti.

- Son dönemde merdiven altı üretimde yoğun bir artış var. Merdiven altı üretimin piyasadaki hâkimiyetini giderek yükseltmesinin sebebi vatandaşın alım gücünün düşmesi. Vatandaşımız çoğunlukla ucuz ürün arayışında. Oysa sokak aralarında konuşlanan, seyyar gibi gördüğümüz korsan satıcılardaki gıdaların sağlığa zararlı olup olmadığı bilinmiyor.