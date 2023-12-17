TGB'den Bölücülere Pankartlı Yanıt! Şeyh Said PKK’nın Atasıdır Pankartını Tophane Kalesi'ne Astılar

Bursa'daki Tophane Kalesi'ne bir grup terör destekçisi 'Şeyh Said onurumuzdur' pankartı astı. Cevap Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden den geldi. TGB üyeleri aynı noktada 'Şeyh Said, emperyalizmin piyonu ve PKK’nın atasıdır.' pankartı astı.

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Bursa'nın tarihi mekanlarından Tophane Kalesi'ne terör destekçilerin açtığı pankart tepkilere neden oldu. Bir grup terör destekçisi, kale duvarına "Şeyh Said onurumuzdur" yazılı bir pankart astı.

Terör destekçilerinin bu tavrına en güçlü tepki Türkiye Gençlik Birliği'den geldi.

TGB'li gençler, Tophane Kalesi'ne Türk Bayrağı ve "Şeyh Said, emperyalizmin piyonu ve PKK’nın atasıdır." yazılı pankart astı.

Türkiye Gençlik Birliği'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye; şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi olamaz!" sözüne yer verilerek "Gericiliğe ve bölücülüğe Türkiye'nin hiçbir yerinde geçit yok!" açıklaması yapıldı.

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# tgb # şeyh said
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