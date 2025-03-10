THY'nin Almanya seferlerine grev engeli! İşte iptal edilen uçuşlar

Almanya'da havalimanı yer hizmetleri çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri doğrultusunda greve gitmesi, hava ulaşımında büyük aksaklıklara yol açtı. Türk Hava Yolları (THY), grev nedeniyle bugün Almanya’ya planlanan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, grevden etkilenen şehirler ve iptal edilen uçuşlar şöyle: Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen, Münih.

Bu şehirlerde karşılıklı olarak gerçekleştirilecek tüm seferler iptal edildi.

YOLCULARA UYARI: UÇUŞUNUZU KONTROL EDİN

THY yetkilileri, biletli yolcuların uçuş durumlarını THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncellemeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor.