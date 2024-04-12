Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatla ilgili iddialara yanıt verdi

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat yapıldığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, 9 Nisan'dan bu yana İsrail'e uygulanan ticaret kısıtlamasına aykırı şekilde herhangi bir ihracata izin verilmediğini kaydetti.

"Sosyal medyada yer verilen 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiğine dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir. Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur."

Açıklamada, devletin aldığı karar gereği bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğu ifade edildi.