Tüketici Hakem Heyetlerine 6 ayda 408 bin başvuru: İşte en çok şikayet edilen sektörler ve ürünler

Elektronik başvuruların rekor kırdığı 2025’in ilk yarısında, tüketici hakem heyetleri milyarlarca liralık binlerce uyuşmazlığı karara bağladı. İşte en çok şikayet edilen sektörler ve ürünler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tüketici Hakem Heyetlerine 6 ayda 408 bin başvuru: İşte en çok şikayet edilen sektörler ve ürünler
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Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin 2025 yılı ilk yarı verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 408 bin 717 başvuru yapıldı. Heyetler bu başvuruların 396 bin 182’sini karara bağladı. Başvuruların toplam parasal değeri ise yaklaşık 5 milyar liraya ulaştı.

EN ÇOK BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI

Açıklamaya göre, tüketiciler en çok e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmayı tercih etti. Bu kapsamda başvuruların yaklaşık yüzde 71’i elektronik ortamda gerçekleştirildi. Bakanlık, Tüketici Bilgi Sistemi sayesinde hızlı ve kolay başvuru imkanı sağlandığını vurguladı.

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mekanizması olarak çalışıyor. Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden çözüldüğü belirtildi. 2025 yılı için hakem heyetlerine başvuru limiti 149 bin TL olarak belirlendi.

EN FAZLA ŞİKAYET “AYIPLI MAL” DAN

Başvuruların yüzde 37’si ayıplı mal, yüzde 26’sı ayıplı hizmet kaynaklı oldu. Ürün bazında ise ilk sırayı ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri aldı. Bu kategoriler, tüm başvuruların yüzde 17’sini oluşturdu.

Diğer öne çıkan şikayet konuları şu şekilde sıralandı:

GSM aboneliği: %4,79
Kredi kartı üyelik ücreti: %4,03
Cep telefonu: %3,78
Mobilya: %3,66
İnternet aboneliği: %3,17
e-Ticaret (mesafeli sözleşmeler): %4,95

Sektörel bazda en fazla şikayet, perakende ticaret sektörü hakkında geldi. İşte detaylar:

Perakende ticaret: 222 bin 89 başvuru (%54,33)
Abonelik hizmetleri: 46 bin 260 başvuru (%11,31)
Finansal hizmetler: 39 bin 547 başvuru (%9,67)

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yasal hakları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmeleri için şu bağlantıyı paylaştı:

https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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