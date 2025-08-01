TÜRK-İŞ ile Beştepe'de kritik görüşme: Kamu işçisine yeni zam teklifi

YENİ TEKLİF SUNULDU

Kamu işçilerine yönelik zam pazarlığında önemli bir gelişme yaşandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede hükümetin yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

“İYİLEŞTİRME VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, yapılan teklifin daha önceki önerilere kıyasla ileri bir noktada olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen taleplerinin tam anlamıyla karşılanmadığını da vurguladı. Görüşmede geçmiş teklifler de gündeme geldi.

ZAM ORANI NE KADAR?

Atalay, zam oranına ilişkin detayları şu sözlerle dile getirdi:



“2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11’i aştık ama yüzde 16,67’yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek.”

“KISMEN OLUMLU”

Hükümetin sunduğu teklifin tamamen olmasa da kısmen olumlu olduğunu belirten Atalay, değerlendirme sürecinin sendikalar ve işçiler tarafından yapılacağını söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız değerlendirsin. Çünkü kararı verecek olan onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım.”

GREV KARARI ERTELENMİŞTİ

Daha önce kamu işçilerine sunulan teklifler sendikalar tarafından yetersiz bulunmuş, bu nedenle grev kararı alınmıştı. Ancak bu süreç, 31 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla 60 gün süreyle ertelendi.