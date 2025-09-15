Türk kökenli Sinan Selen, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı oldu

Almanya’da güvenlik bürokrasisinde tarihi bir atama gerçekleşti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) başkanlığına Türk kökenli Alman vatandaşı Sinan Selen’i asaleten atadı.

Selen, yaklaşık 10 aydır vekaleten yürüttüğü görevi devralarak kurumun başkanı oldu. Alman basını, 53 yaşındaki Selen’in atanmasıyla birlikte Almanya’da ilk kez göçmen kökenli bir ismin güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına geçtiğini vurguladı.

4 bin 200 personeli bulunan teşkilatın başkanlık görevine başlayan Selen, 1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında Almanya’ya taşındı. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi’nde idari avukat olarak çalıştı.

Ocak 2019’dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevini yürüten Selen, özellikle uluslararası terörizm konusunda uzmanlığıyla tanınıyor. Bu atama, hem Almanya’daki Türk kökenli toplum açısından hem de ülkenin güvenlik kurumları tarihinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.