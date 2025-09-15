Türk kökenli Sinan Selen, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı oldu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen’i atadı. Selen, Almanya’da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilen ilk göçmen kökenli isim oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türk kökenli Sinan Selen, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı oldu
Yayınlanma:

Almanya’da güvenlik bürokrasisinde tarihi bir atama gerçekleşti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) başkanlığına Türk kökenli Alman vatandaşı Sinan Selen’i asaleten atadı.

Selen, yaklaşık 10 aydır vekaleten yürüttüğü görevi devralarak kurumun başkanı oldu. Alman basını, 53 yaşındaki Selen’in atanmasıyla birlikte Almanya’da ilk kez göçmen kökenli bir ismin güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına geçtiğini vurguladı.

4 bin 200 personeli bulunan teşkilatın başkanlık görevine başlayan Selen, 1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında Almanya’ya taşındı. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi’nde idari avukat olarak çalıştı.

Ocak 2019’dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevini yürüten Selen, özellikle uluslararası terörizm konusunda uzmanlığıyla tanınıyor. Bu atama, hem Almanya’daki Türk kökenli toplum açısından hem de ülkenin güvenlik kurumları tarihinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Evrenin en etkileyici anları: 2025’in ödüllü uzay fotoğrafları açıklandıEvrenin en etkileyici anları: 2025’in ödüllü uzay fotoğrafları açıklandıBilim ve Teknoloji
Yarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandıYarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandıHava Durumu
Camide tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Müezzin tüfekle bir kişiyi yaraladıCamide tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Müezzin tüfekle bir kişiyi yaraladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

almanya istihbarat başkanı
Günün Manşetleri
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
Çok Okunanlar
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri