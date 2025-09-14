Camide tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Müezzin tüfekle bir kişiyi yaraladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde camide yaşanan tartışma silahlı olaya dönüştü.

Olay, Çatlar Mahallesi’ndeki Rasime Ana Camii’nde meydana geldi. Müezzin R.A. temizlik için gittiği camide şortla uyuyan iki kişiyi görünce kıyafetlerinin uygun olmadığını belirterek çıkmalarını istedi. Uyarılara tepki gösteren Ö.F.S. ve Ö.F. ile müezzin arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.A. darp edildi.

Bunun üzerine aracına giden müezzin, tüfekle camiye geri dönerek ateş açtı. Saçmaların isabet etmesiyle Ö.F.S. bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, müezzin R.A. ile şüphelilerden Ö.F.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.